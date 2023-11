Gang perigoso julgado por tráfico de droga e raptos

Grupo foi apanhado pela Polícia Judiciária em junho de 2022.

Cinco homens e uma mulher, entre os 48 e os 65 anos, estão a ser julgados no Tribunal de Sintra por crimes de tráfico de droga agravado, rapto e sequestro.O gang foi apanhado pela Polícia Judiciária em junho de 2022, em Conceição de Tavira. Investigados há meses, os cinco homens foram apanhados pelos inspetores a fazerem-se passar por polícias, quando roubavam 1,5 toneladas de haxixe que traficantes transportavam numa carrinha.Abordados pelas autoridades, abalroaram duas viaturas da PJ e ameaçaram os inspetores com armas municiadas.Além do tráfico, o gang está acusado por pelo menos uma dezena de roubos. Um destes ocorreu em novembro de 2021 numa quinta em Sintra, propriedade de uma família chinesa. Os ladrões agrediram um homem e a filha à coronhada e fugiram com 15 mil euros.