Tem medo de envelhecer? Estas dicas podem ajudá-lo

Cientistas indicam quais os métodos para atrasar o envelhecimento em seis anos.

Há quem diga que dormir bem e comer bem ajuda a envelhecer mais devagar. A American Heart Association (AHA), uma ONG norte-americana que financia investigações sobre saúde cardiovascular, apresentou outras dicas para que os sinais de velhice cheguem mais tarde.De acordo com o The Guardian, que a AHA, as pessoas com melhor saúde cardiovascular são seis anos mais novas a nível biológico. E o que devemos fazer para melhorar a saúde no nosso coração? Os cientistas aconselham a dormir bem, controlar o aumento de peso e a ingestão de açucar, controlar o colesterol e a pressão arterial, dormir bem, evitar comer fora de horas, fazer exercício físico e não fumar."Estas descobertas ajudam-nos a entender a ligação entre a idade cronológica e biológica, e a seguir um estilo de vida saudável, que nos pode ajudar a viver mais tempo", refere Donald Lloyd-Jones, um dos membros da AHA.Os dados são baseados numa amostra composta por mais de 6500 adultos inquiridos, sendo que a média de idades se situa nos 47 anos, segundo o The Guardian.