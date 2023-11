Prima de Messi vítima de assalto violento na Argentina

Agustina Scaglia ia depositar dinheiro a um banco quando foi surpreendida por assaltantes.

Agustina Scaglia, prima da mulher de Messi, foi vítima de um violento assalto esta semana quando ia depositar dinheiro com uma funcionária do supermercado da família em Rosário, na Argentina.Segundo as informações avançadas pelo jornal argentino ‘Clarín’, as duas mulheres ainda estavam no carro quando foram surpreendidas por dois assaltantes que saíram de outro veículo. Agustina ainda fez uma manobra para tentar evitar o assalto, mas acabou por chocar contra outra viatura. Como resposta, um dos assaltantes disparou um tiro contra a porta traseira.Quando os ladrões perceberam que o carro da prima de Messi já estava parado, partiram os vidros e levaram os sacos com dinheiro. De acordo com ‘Clarín’, os assaltantes levaram cerca 20.500 euros (oito milhões de pesos argentinos).Em março, o supermercado da família de Messi já tinha sido alvo de ataque . Os autores deixaram a mensagem: "Messi, estamos à tua espera, Javkin (o presidente da Câmara de Rosário) é um toxicodependente, não te vai proteger".