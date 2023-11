Homem diz ser dono de 436 mil euros encontrados em cofres num muro em Penafiel

Ministério Público acredita que o dinheiro tem origem ilegal e arquivou o inquérito, mas emigrante garante que fortuna é fruto do trabalho que tem tido ao longo da vida.

Um homem de 46 anos, natural de Penafiel, garante ao Ministério Público que é dono dos 436 mil euros encontrados, há dois anos, em quatro cofres num muro em Rio de Moinhos, em Penafiel.

Segundo o JN, o homem alega que o dinheiro é fruto do trabalho que teve ao longo da vida como construtor civil e manobrador de máquinas e que a decisão de esconder o dinheiro naquele muro, perto da casa onde habitava, deve-se a não confiar nos bancos, pois após a falência do Novo Banco perdeu a confiança nos sistemas bancários e nem na própria mulher, por esta ter acumulado cerca de 60 mil euros em dívidas.

Ninguém na vila sabia dizer a quem pertencia o dinheiro quando o caso surgiu em novembro de 2021, apesar de as suspeitas serem que o dinheiro fosse lucro de assaltos, negócios de droga ou burlas. No entanto, o homem veio da Suíça, local onde está emigrado, para esclarecer que o dinheiro lhe pertencia. Interrogado em março do ano passado, confirmou que o dinheiro era a sua herança, indemnizações recebidas na sequência de acidentes de trabalho e dinheiro fruto do trabalho que tem tido ao longo da vida, trazendo da Suíça cerca de 20 mil a 40 mil euros sempre que vinha a Portugal.