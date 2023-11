Homem multado em 1200 euros por mostrar órgão genital a adolescente perto de escola em Braga

Vítima foi abordada pelo indivíduo que seguia num carro e foi questionada se considerava aquele ato assédio.

Um homem foi multado em 1200 euros por ter exibido o pénis a uma adolescente, de 17 anos, perto de uma escola secundária em Braga. O indivíduo foi indiciado do crime de importunação sexual.O caso remonta a abril do ano passado.A vítima foi abordada pelo homem que seguia num carro e foi questionada se considerava aquele ato assédio. A jovem conseguiu registar a matrícula do veículo e o condutor foi identificado.O tribunal de Braga sentenciou ainda o homem a pagar 800 euros à jovem por danos morais.