Refém conseguiu fugir e esconder-se em Gaza durante quatro dias. Foi capturado por civis e entregue ao Hamas

Ron Krivoi foi libertado este domingo pelo Hamas após negociações diretas com Moscovo.

Elena Magid, tia do refém israelo-russo libertado este domingo pelo Hamas, após negociações diretas com Moscovo, revelou que o sobrinho, Ron Krivoi, conseguiu fugir aos raptores e esconder-se em Gaza durante quatro dias, segundo o The Times of Israel.Em entrevista a uma rádio israelita, a mulher conta que Krivoi lhe disse que estava detido num edifício que acabou por ruir após ataques aéreos das Forças de Defesa Israelitas, e que conseguiu fugir no meio da destruição.Elena Magid conta ainda que, ao fim de quatro dias, o sobrinho foi capturado pelos habitantes de Gaza e devolvido ao Hamas.O jovem de 25 anos foi libertado, este domingo, após negociações entre Moscovo e o grupo islâmico, juntamente com outros 13 reféns israelitas e três estrangeiros no terceiro dia do cessar-fogo em Gaza.De acordo com o Jerusalem Post, Krivoi trabalhava como engenheiro de som no festival de musica Supernova, atacado pelo Hamas a 7 de outubro.