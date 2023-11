Carro de suspeito foi localizado perto da Ria de Aveiro no dia do desaparecimento da grávida da Murtosa

Autoridades acreditam que o corpo de Mónica Silva possa ter sido deixado num dos locais.

O carro do principal suspeito do homicídio da grávida na Murtosa foi localizado em quatro pontos diferentes, dois dos quais perto da Ria de Aveiro, no dia em que a mulher desapareceu. As autoridades acreditam que o corpo possa ter sido deixado num dos locais.

A Polícia Judiciária já tinha retomado buscas junto à Ria de Aveiro depois de um popular denunciar ter sentido um forte cheiro a soda cáustica num terreno perto das margens. Decorreram diligências no fim de semana, com familiares e populares envolvidos, para encontrar a mulher.

Fernando Valente, ex-companheiro de Mónica, está em prisão preventiva por suspeita dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e aborto agravado.

No interrogatório judicial, o suspeito a não conseguiu esclarecer à juíza de instrução criminal o porquê de ter desligado o telemóvel no mesmo dia em que foi desligado o telemóvel de Mónica Silva.

A mulher, de 33 anos, que estava grávida de sete meses, foi vista pela última vez a 3 de outubro, quando saiu de casa com as ecografias da gravidez, ligando pouco depois ao filho a dizer que estava a regressar a casa, o que não chegou a acontecer.