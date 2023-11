'Jornal das 7' da CMTV mais visto que o 'Telejornal' da RTP1

Canal do Correio da Manhã é líder do mercado de informação nacional há 19 meses consecutivos.

O noticiário das 7 da tarde, na, obteve este domingo mais audiência que o 'Telejornal' do canal 1 da RTP. A superioridade da televisão doem relação à televisão do Estado alargou-se a vários horários, e, por exemplo, o 'Jornal das 6' registou também mais audiência que o 'Jornal da Tarde' do canal público.Vamos por partes. O 'Jornal às 7', no canal 8 de todas as plataformas de cabo, registou uma média de 453 mil espectadores, equivalente a 9,2% de share. Já o 'Telejornal', que foi para o ar à hora habitual, 8 da noite, registou apenas 431 mil espectadores, e 8,3% de share.O 'Jornal das 6' dafoi acompanhado por 407 mil espectadores, e aparece, no ranking dos mais vistos, à frente do 'Jornal da Tarde', da RTP1, que teve apenas 387 mil espectadores.No share médio diário, aobteve 6,5%, mais do triplo do seu principal concorrente, a CNN, que registou apenas 2%. Já a SIC Notícias ficou foram dos 10 canais mais vistos do dia, e teve apenas 1,4% de share.é líder do mercado de informação nacional há 19 meses consecutivos.É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.