De referências a Kibutz a festivais massacrados: Pais israelitas dão nomes de lugares devastados pelo Hamas a recém-nascidos

Alguns pais israelitas têm dado aos recém-nascidos nomes de lugares que foram massacrados pelo Hamas desde o início da guerra.A Autoridade Fronteiriça de Imigração de Israel analisou 17 629 nomes dados a bebés a partir de 7 de outubro, dia em que o grupo islâmico desencadeou ataque contra o país. "Oz", "Be'eri" e "Erez", nomes de Kibutz, foram escolhidos para várias crianças, avança o The Times of Israel."Oz", que significa "poder" em hebraico, foi utilizado para nomear 49 meninas e uma menina. Liraz e Dudu Smadjah escolheram o nome para o filho e explicaram que a escolha incidiu naquilo que foi noticiado após o começo da guerra."Desde o início da guerra estávamos ligados às histórias e às notícias. O nome ‘Oz’ surgiu principalmente por causa do significado. Senti a ligação ao poder, à grandeza e à coragem que os nossos heroicos soldados estão a demonstrar", referiu a mãe da criança.Já o nome "Be'eri" foi dado a 34 rapazes e 11 raparigas. Uma mulher que escolheu utilizar o nome para a filha explicou que, embora temesse que este fosse associado a algo negativo, nunca duvidou que fosse a melhor escolha para a menina.O nome "Erez", que já é comum em Israel, foi dado a oito meninos e duas meninas.Três meninas foram ainda chamadas de "Nova", uma possível referência ao festival de música eletrónica devastado pelo Hamas, onde morreram mais de 350 pessoas.