Estação de Telheiras do Metropolitano de Lisboa encerrada de sexta-feira a domingo

A estação de Telheiras do Metropolitano de Lisboa estará encerrada temporariamente desde esta sexta-feira (1 de dezembro) até domingo (3 de dezembro), entre as 6h30 e as 13h00.A empresa informou, esta segunda-feira, da interrupção da estação da linha Verde, devido a obras de instalação da cobertura acústica sobre o Viaduto do Campo Grande, no âmbito do Plano de Expansão da Rede.Durante este horário, a circulação será feita entre Campo Grande e Cais do Sodré, com comboios de seis carruagens.