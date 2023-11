Família de fã que morreu assiste a concerto de Taylor Swift

aylor Swift convidou a família de Ana Clara Machado, a fã que morreu devido a um golpe de calor, antes de um concerto da cantora , para assistir a um espetáculo em São Paulo.Os familiares envergaram t-shirts com o rosto da jovem e encontraram-se com a artista norte-americana antes do concerto.

Ana Clara Machado morreu de insolação antes de um espetáculo de Taylor Swift no Rio de Janeiro, a 18 de novembro. A sensação térmica atingiu os 59,3 graus Celsius. Segundo a imprensa local, mil pessoas desmaiaram no recinto durante a atuação da cantora.