Dois jovens filhos de pai português entre os 11 reféns libertados pelo Hamas

Homem de 53 anos continua refém do grupo islâmico.

Dois jovens filhos de um homem com nacionalidade portuguesa estão entre os 11 reféns libertados esta segunda-feira pelo movimento islamita palestiniano Hamas, adiantou em comunicado a Comunidade Israelita do Porto (CIP).

Erez Kalderon, de 12 anos, e Sahar Kalderon, de 16 anos, respetivamente filho e filha, foram libertados, por terem nacionalidade francesa, tal como a mãe Hadas Dan, pode ler-se na nota da CIP a que a agência Lusa teve acesso.

Estes jovens são filhos de Ofer Kalderon, cidadão português de 53 anos, que continua refém do Hamas.

Ainda de acordo com a CIP, a avó materna dos jovens, Carmella Dan, foi assassinada em 07 de outubro, dia do ataque do grupo islâmico em Israel, que incluiu o lançamento de mais de 4.000 foguetes e a infiltração de perto de 3.000 militantes, que mataram cerca de 1.200 pessoas e raptaram mais de 240 em comunidades israelitas próximas da Faixa de Gaza.

A agência Lusa questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, mas não foi possível confirmar a libertação dos jovens até ao momento.

O Presidente francês Emmanuel Macron saudou esta segunda-feira a libertação de três jovens menores, incluindo Erez e Sahar, bem como de Eitan, de 12 anos.

"Três dos nossos jovens compatriotas fazem parte do grupo de reféns libertados esta segunda-feira. Estou muito feliz com este anúncio. Estamos mobilizados para a libertação de todos os sequestrados", sublinhou Macron, através das redes sociais.

Além dos três jovens com nacionalidade francesa, foram esta segunda-feira libertados seis israelitas de nacionalidade argentina e outros dois de nacionalidade alemã, adiantou a agência France-Presse (AFP).

No sábado, dois jovens filhos de pai português, Alma, 13 anos, e Noam Or, 17, estavam entre os 17 reféns libertados pelo Hamas.

Adina Moshe, luso-israelita de 72 anos, também foi libertada desde o cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

A trégua, que inicialmente foi acordada para quatro dias, foi esta segunda-feira prolongada por dois dias, de acordo com a mediação do Qatar.

Desta forma, a trégua humanitária vai prolongar-se com as mesmas condições da anterior, até às 7h00 de quinta-feira (5h00 de Lisboa).

Desde o ataque do Hamas, as forças aéreas, navais e terrestres de Israel contra-atacaram no enclave palestino, onde mais de 15 mil pessoas já morreram, segundo as autoridades da Faixa de Gaza, controlada desde 2007 pelo Hamas, a maioria delas crianças e mulheres, e estima-se que mais de sete mil pessoas estejam desaparecidas sob os escombros.