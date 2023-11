Equipas de resgate já terminaram perfuração do túnel para retirar 41 trabalhadores presos

41 trabalhadores estão presos há 17 dias.

As equipas de salvamento indianas já conseguiram chegar ao local onde 41 trabalhadores ficaram presos após desabamento de um túnel rodoviário no norte do país.

Após vários contratempos, engenheiros militares e os mineiros trabalharam manualmente para abrir caminho através da rocha e dos escombros, a fim de desobstruir a última secção e chegar aos homens, presos há 17 dias.



Os homens ficaram presos no túnel de 4,5 km no estado montanhoso de Uttarakhand desde que ele desabou no início de 12 de novembro.



O processo para retirar os trabalhadores vai demorar algumas horas, informou a agência Reuters.