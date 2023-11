Localização de telemóvel desmente versão do principal suspeito do desaparecimento de grávida na Murtosa

Telemóvel foi localizado na madrugada de dia 4 de outubro na Torreira, em Pesteiros e em Vila Nova de Gaia.

Um segundo telemóvel do principal suspeito da morte da grávida desaparecida na Murtosa foi localizado na Torreira, em Pesteiros e em Vila Nova de Gaia na noite do desaparecimento da mulher. A versão apresentada por Fernando Valente, de que estava em casa na altura dos factos, é assim descartada.Os novos dados vão ao encontro dos detetados através do GPS do carro de Fernando.Fernando, ex-companheiro de Mónica Silva, desligou um dos telemóveis na noite de dia 3 de outubro e só o voltou a ligar às 16h00 do dia seguinte em Vila Nova de Gaia. A essa mesma hora, o telemóvel da mulher, de 33 anos, foi localizado em Cuba. As autoridades acreditam que esta tenha sido uma manobra para encobrir o envolvimento no caso.Fernando Valente ficou em prisão preventiva, no passado sábado, por suspeita dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e aborto agravado.Mónica, de 33 anos, desapareceu na noite de dia 3 de outubro depois de ter saído de casa com ecografias. Chegou a ligar ao filho mais velho para dizer que chegaria em casa em dez minutos, mas não voltou a dar notícias.A Polícia Judiciária e a família não acreditam na hipótese de Mónica ainda estar viva. Já foram efetuadas diligências pelo corpo em diversos locais, nomeadamente num poço perto da casa da mulher e nas margens da Ria de Aveiro.