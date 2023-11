CP anuncia maior compra de sempre. Adquiridos 117 comboios

Concurso teve início em 2021 e teve como concorrentes seis das maiores empresas da indústria ferroviária mundial.

A CP - Comboios de Portugal anunciou esta terça-feira a decisão de adjudicar o procedimento para a aquisição de 117 comboios, a maior compra de sempre, no valor de 819 milhões de euros, ao grupo formado pelos franceses da Alstom.

"Este projeto promoverá o desenvolvimento e sustentabilidade do setor ferroviário no médio e longo prazo, sendo um marco fundamental na modernização e expansão do transporte ferroviário de passageiros em Portugal", lê-se em comunicado enviado à comunicação social, onde deu nota da adjudicação do procedimento para a aquisição de 117 unidades automotoras elétricas "ao agrupamento Alstom Transporte S.A.U., Alstom Ferroviária Portugal, S.A. e Domingos da Silva Teixeira S.A.".

O concurso teve início em 2021 e teve como concorrentes seis das maiores empresas da indústria ferroviária mundial (Alstom, CAF, CRRC Tangshan, Hitachi, Stadler e Siemens/Talgo).

A maior compra de sempre pela CP compreende 62 unidades automotoras para o serviço urbano e 55 para o serviço regional, "refletindo o compromisso da CP em responder às crescentes necessidades de mobilidade dos cidadãos, com soluções de transporte mais sustentáveis", apontou a empresa.

Este concurso não contemplou a compra de comboios de longo curso.

A CP realçou que estes novos comboios representam "um avanço significativo na melhoria da eficiência, conforto e frequência dos serviços oferecidos, contribuindo decisivamente para a mobilidade sustentável e a diminuição da pegada ecológica no transporte nacional".

Na altura da aprovação do concurso em Conselho de Ministros, em julho de 2021, o Governo disse esperar que o primeiro comboio chegue em 2026 e que a totalidade das composições esteja em circulação em 2029.

A Alstom apresentou à CP, no dia 02 de dezembro, a sua proposta técnica e financeira, tendo o concurso passado à fase de negociações com a empresa em janeiro deste ano.

Segundo o jornal Eco, a Alstom comprometeu-se a abrir uma fábrica em Matosinhos, caso vencesse o concurso público, o que, segundo a empresa, iria representar cerca de 300 postos de trabalho diretos e 1.500 indiretos.

A CP anunciou, em 21 de fevereiro de 2022, ter recebido seis candidaturas ao concurso de aquisição de 117 automotoras para os serviços regional e suburbano, apresentadas por três empresas e três consórcios.

Em comunicado, a CP avançou que apresentaram candidaturas os chineses da CRRC Tangshan, os japoneses da Hitachi Rail e os suíços da Stadler, através da Stadler Rail Valência.

Já em consórcio candidataram-se os agrupamentos constituídos pela francesa Alstom Transporte, Bombardier Transportation Portugal (detida pela Alstom) e a portuguesa Domingos da Silva Teixeira (DST); um outro agrupamento que integra a unidade de fabrico e a unidade de engenharia dos espanhóis da CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles e CAF Turnkey & Engineering); e um agrupamento constituído pela espanhola Patentes Talgo e a alemã Siemens Mobility.

O concurso foi alvo de contestação por parte da Stadler e da CAF, levando a atrasos relativamente aos prazos inicialmente avançados para a sua conclusão, que se esperava que tivesse acontecido ainda em 2021.