Futebolista de 15 anos morre em Espanha

Unax García, futebolista espanhol, morreu aos 15 anos. O emblema espanhol Eibar informou na rede social X da morte súbita do atleta."Morreu o jovem jogador Unax Garcia. O jogador do CD Urki atuou nas nossas equipas de formação. As nossas condolências à família e amigos", escreveu o clube.

A mãe de Unax García encontrou-o morto em casa, no sábado, segundo o jornal Marca.