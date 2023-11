Jovem ferido em despiste em Arouca

Circunstâncias do acidente estão a ser investigadas.

Um jovem, de 22 anos, sofreu ferimentos ligeiros, na tarde desta sexta-feira, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Arouca.O condutor perdeu o controlo da viatura em circunstâncias que estão a ser investigadas. O carro acabou por se imobilizar no terreno baldio.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para os Bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na rua da Solada, em Escariz.Os Bombeiros de Fajões acionaram sete operacionais, apoiados por duas viaturas. A GNR de Cesar foi chamada ao local e investiga as circunstâncias do acidente.