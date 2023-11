Papa Francisco cancela viagem à COP28 por problemas de saúde

Em causa está o "estado de gripe e inflamação das vias respiratórias" do Pontífice.

O Papa Francisco cancelou a viagem à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre o Clima (COP28), devido a problemas de saúde, informou esta terça-feira o Vaticano.Em causa está o "estado de gripe e inflamação das vias respiratórias" do Pontífice, de acordo com um comunicado da Santa Sé. "O Papa Francisco aceitou com grande pesar o pedido dos médicos e a viagem foi cancelada", lê-se.A 28ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre o Clima (COP28) decorre na cidade do Dubai, entre 30 de novembro e 12 de dezembro.