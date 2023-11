João Félix celebra com euforia vitória do Barcelona diante do FC Porto

Internacional português cumprimenta efusivamente o ausente Marc André Ter Stegen.

O futebolista português João Félix celebrou com euforia a vitória do FC Barcelona por 2-1 na receção ao FC Porto, esta terça-feira.No final do encontro da Liga dos Campeões, o avançado cumprimentou efusivamente o guarda-redes Marc André Ter Stegen, conforme mostra um vídeo divulgado pelo clube. O guardião alemão não integrou a convocatória do técnico dos 'blaugrana', Xavi Hernández, devido a lesão.O brasileiro Pepê adiantou o FC Porto no marcador, mas os internacionais lusos João Félix e João Cancelo operaram a reviravolta dos catalães. O Barcelona lidera o Grupo H e assegurou a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.