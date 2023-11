IPMA alerta que chuva forte chega amanhã. Há 13 distritos sob aviso amarelo

IPMA tinha colocado anteriormente sob este aviso apenas sete distritos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou de sete para 13 os distritos que vão estar na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente.

O IPMA tinha colocado anteriormente sob aviso amarelo os distritos de Évora, Setúbal, Lisboa, Beja, Santarém, Faro e Portalegre.

Num novo comunicado, o instituto estendeu o aviso amarelo aos distritos de Viseu, Guarda, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra também por causa da chuva.

Os distritos de Évora, Setúbal, Lisboa e Beja estarão com aviso entre as 3h00 e as 15h00 de quinta-feira, Santarém, Leiria e Portalegre entre as 6h00 e as 15h00 e Faro entre as 12h00 e as 18h00.

Viseu e Aveiro vão estar sob aviso amarelo entre as 3h00 e as 12h00 e Guarda, Leiria e Coimbra entre as 6h00 às 12h00.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa e Leiria devido à previsão de vento forte de sudoeste, com rajadas até 70 quilómetros por hora entre as 9h00 e as 12h00 de quinta-feira.

Também a Costa Norte, Costa Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso amarelo entre as 6h00 e as 15h00 de quinta-feira devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.