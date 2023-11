Mulher que tentou matar a mãe condenada a seis anos e meio de prisão

Arguida colocou um pano embebido em álcool na boca da mãe e uma almofada na cara para a impedir de respirar.

O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou esta quarta-feira uma mulher a seis anos e seis meses de prisão efetiva, por ter tentado matar a mãe, de 83 anos, com um pano embebido em álcool, em Vila Nova de Gaia. O crime ocorreu em dezembro do ano passado.

A arguida estava acusada da prática de um crime de violência doméstica e de um crime de homicídio qualificado. Em tribunal, confessou o crime, mas reiterou que nunca teve intenção de matar a mãe.

Diz a acusação que, na madrugada de 10 de dezembro de 2022, a arguida colocou um pano embebido em álcool na boca da mãe e uma almofada na cara para a impedir de respirar.



Além disso, a acusação do Ministério Público diz que a arguida pedia, frequentemente, dinheiro à vítima para bebidas alcoólicas e combustível, mas como a idosa tinha uma pequena reforma não conseguia atender a tais pedidos e por isso era insultada.



Contudo, ao coletivo de juízes a mulher garantiu que nunca "tratou a mãe assim" e assegurou que, à exceção daquele dia, nunca pediu dinheiro, a mãe é que lhe dava 20 euros por semana.

"Nesse dia pedi-lhe dinheiro. Foi a única vez. Como ela disse que não dava, perdi a cabeça", disse, justificando que "não estava bem" e que foi "uma fase má" da sua vida.