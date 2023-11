António Costa diz que o lítio é “oportunidade extraordinária”

O primeiro-ministro demissionário defendeu esta terça-feira a exploração de lítio em Portugal, ao garantir que se trata de “uma oportunidade extraordinária” para o País.





A bordo do primeiro navio elétrico da Transtejo, que fará a travessia entre a Margem Sul e Lisboa, António Costa apontou que “este barco não andaria se não houvesse mineração de lítio”, sublinhando que “durante muitas décadas o País se queixou de não ter reservas naturais” e que este minério “vai valorizar a economia do País no futuro”.