Oito anos de prisão para jovem que esfaqueou ex-namorada no pescoço no Porto

Estudante não conseguiu aceitar o fim da relação e decidiu preparar uma emboscada.





não aceitou o fim da relação de cinco meses e resolveu matar a antiga companheira. Muniu-se de uma navalha de 20 centímetros, nove abraçadeiras e fita adesiva. Sabendo os horários e rotinas da vítima, preparou-lhe uma emboscada, a 23 de dezembro do ano passado.

Mal ela chegou a casa, no Porto, arrastou-a para um elevador de cargas. O Ministério Público diz que a queria esfaquear no abdómen, mas a ‘ex’ defendeu-se e sofreu golpe numa mão. "Não satisfeito", o agressor espetou-lhe a faca no pescoço e fugiu. A rapariga sobreviveu e o homem vai ser agora julgado pelo crime.

O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou a oito anos de prisão efetiva um jovem que tentou matar a ex-namorada com uma facada no pescoço.O homem, de 23 anos,