Aprovado Orçamento do Estado para 2024

PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PCP votaram contra o Orçamento.

O Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) foi aprovado na sua globalidade, esta quarta-feira, pela maioria absoluta socialista e com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PCP. O PAN e o Livre abstiveram-se.Foram aprovadas mais de 200 propostas de alteração, a maioria das quais, do PS. A proposta do aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para viaturas anteriores a 2007, introduzido pelo Governo no Orçamento, caiu. No entanto, a subida da dedução ao IRS com a renda da casa dos atuais 502 euros para 600 euros, a possibilidade de a parcela do encargo com trabalhadores domésticos poder ser dedutível ao IRS, bem como as empresas que aumentem salários ao universo de trabalhadores em pelo menos 5% em 2024 poderem atribuir uma remuneração aos funcionários a título de participação de lucros, isento de IRS, foram medidas legitimadas pelos socialistas.Depois de oito anos como primeiro-ministro, este será o último orçamento de António Costa , que se demitiu no início do mês após ter sido alvo de um inquérito no Ministério Público (MP) junto do Supremo Tribunal de Justiça, motivando uma crise política e o anúncio de eleições antecipadas para 10 de março do próximo ano.O novo governo que resultar das próximas eleições poderá, caso pretenda, apresentar um Orçamento Retificativo.