Aberto concurso para 24 bolsas de criação literária no valor de 270 mil euros

Candidaturas podem ser feitas nas modalidades de poesia, ficção narrativa, dramaturgia, banda desenhada e obras para a infância.

O concurso deste ano para atribuição de bolsas de criação literária estabelece um total de 270 mil euros a serem distribuídos por 24 bolsas, segundo um despacho do Ministério da Cultura, esta quarta-feira publicado em Diário da República.

De acordo com o diploma, que "determina a abertura, para o ano de 2023, do concurso para atribuição de bolsas de criação literária", o valor a conceder pela tutela é de 270 mil euros, repartidos em 180 mil euros para 12 bolsas de criação literária com a duração de um ano, e 90 mil euros para 12 bolsas com a duração de seis meses.

Assim sendo, cada bolsa anual contará com uma verba de 15 mil euros, ao passo que as bolsas semestrais recebem 7 500 euros cada.

As candidaturas às bolsas de criação literária podem ser feitas nas modalidades de poesia, ficção narrativa, dramaturgia, banda desenhada e obras para a infância e juventude.

Quanto à avaliação e seleção das candidaturas admitidas a concurso, caberá a um júri constituído por Daniel Jonas, José António Gomes, Natália Luíza, Paulo José Miranda, Pedro Moura e Rui Cardoso Martins, recebendo cada um deles 750 euros de remuneração.

As bolsas de criação literária são atribuídas a pessoas singulares, de nacionalidade portuguesa, e que escrevam em português, segundo a DGLAB.

De acordo com o regulamento vigente, o valor da atribuição de bolsas de criação literária é fixado anualmente por despacho do membro do Governo responsável pela área da cultura, sob proposta da DGLAB, que também propõe a composição do júri.