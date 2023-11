Hamas diz que refém de dez meses morreu num bombardeamento israelita

Kfir Bibas era o refém mais jovem do Hamas.

O Hamas afirmou que um bombardeamento israelita em Gaza matou uma mãe e dois filhos menores, de dez meses e quatro anos.Kfir Bibas, o bebé, era o refém mais jovem do Hamas, informa a Reuters.A família Bibas foi capturada no dia 7 de outubro no Kibutz Nir Oz. A imprensa israelita tinha avançado anteriormente que o Hamas teria entregado o casal e os dois filhos ao grupo islâmico Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), uma organização que os Estados Unidos da América e a União Europeia consideram ser terrorista.Foram realizados vários protestos para a libertação da família, uma vez que não esta não era prevista.