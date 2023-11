Letícia Maura e os caminhos criativos na música e poesia

Concerto de apresentação do disco Try Me será no dia 2 de dezembro no Teatro da Comuna.

Letícia Maura nasceu em São Paulo, Brasil, onde estudou e começou a carreira como jornalista. A profissão levou-a a trabalhar em Paris, na Radio France Internationale, durante vinte anos. Por terras gaulesas teve as primeiras experiências na música e gravou dois discos com o duo São Paris. Em 2017 deixou o jornalismo, mudou-se para Lisboa e deu novo fôlego a um percurso na música.Depois do primeiro disco a solo, Poetic Collage, Letícia Maura lançou este mês o segundo álbum, Try Me. Mais eletrónico que o anterior, explora novos caminhos criativos na fusão da música com a poesia. A cantora e compositora define a sua música como cinematográfica, em que diferentes imagens fazem parte de um enredo, e uma canção é um roteiro. "Nunca fiz uma música começando pela melodia, é sempre uma letra. Em geral vejo uma cena, uma imagem poética que me inspira, e aí então começa a sair uma frase, uma sequência de ideias, enfim, um poema" afirma Letícia Maura em comunicado divulgado.As oito músicas de Try Me são cantadas em inglês e português, e foram produzidas por Vivian Kuscynski. A apresentação ao vivo do disco será no Teatro da Comuna, a 2 de dezembro, e contará com a participação do guitarrista Maurício Caruso.