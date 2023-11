Defesa já escolheu as cuecas que vai doar para a Ucrânia

Empresa de Guimarães tem 25 dias para entregar as cuecas, que serão alvo de uma inspeção de qualidade.

O Ministério da Defesa já atribuiu, a uma empresa têxtil de Guimarães, o contrato para confeção das cuecas de mulher a serem doadas às militares da Ucrânia.De acordo com o contrato publicado no portal Base, são cinco mil unidades, ao preço unitário de 6 euros, num total de 36900 euros (o anúncio previa até 47 mil euros). A empresa tem 25 dias para entregar as cuecas nos armazéns do Exército, para inspeção de qualidade.As cuecas serão em cinco tamanhos, algodão, com reforço de forro, cosidas em ponto de linha dupla de quatro fios, decoradas com uma cinta ‘jacquard’ na parte superior, nas cores coiote, verde azeitona e preto.Não foi ainda publicado o resultado do segundo lote, para 5 mil "tops", do concurso de "Aquisição de Roupa Interior Feminina para a Ucrânia".