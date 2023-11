Administrador da SAD do FC Porto desloca-se à Arábia Saudita para pedir verba da venda de Otávio

Em causa está a urgência em obter liquidez financeira para saldar encargos fiscais e com salários.

Fernando Gomes, administrador financeiro da SAD do FC Porto, deslocou-se à Arábia Saudita para pedir ao Al Nassr a verba remanescente da venda de Otávio, esta quarta-feira. Em causa está a urgência em obter liquidez financeira para saldar encargos fiscais e com salários.O clube saudita ainda só pagou a primeira de três tranches do negócio avaliado em 60 milhões de euros. Fernando Gomes solicitou ao Al Nassr, emblema orientado pelo português Luís Castro e onde milita Cristiano Ronaldo, o pagamento das outras duas parcelas.Apesar da deslocação à Arábia Saudita, o dirigente deve marcar presença na Assembleia-Geral do FC Porto, agendada para a noite desta quarta-feira.