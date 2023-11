Ativistas cobrem de tinta entrada de sala onde decorria sessão sobre hidrogénio verde

Ação visou denunciar debate sobre hidrogénio como mais uma ameaça à descarbonização e um atentado à vida de milhares de pessoas.

Ativistas do Climáximo cobriram de tinta a entrada da sala, na Cultergest, onde decorria a sessão sobre hidrogénio verde no evento Portugal Renovable Energy Summit 2023, que contava com representantes da Galp e da EDP.Segundo o coletivo, a ação visou denunciar debate sobre hidrogénio como mais uma ameaça à descarbonização e um atentado à vida de milhares de pessoas.Dois jovens do grupo ambiental acusaram a Galp, a EDP e outras empresas patrocinadoras do evento de "serem genocidas" e o evento de ser uma estratégia de "greenwashing" dos crimes de guerra das petrolíferas. Uma ativista escreveu a vermelho nos cartazes do evento "Galp + REN = Morte".O Climáximo tem sido protagonista de ações de consciencialização polémicas nos últimos meses. Desde atirar tinta a ministros, impedir circulação nas estradas e ocupar faculdades, o coletivo promete atuar até que as reivindicações sejam ouvidas.