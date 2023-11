Villas-Boas aprova as contas do FC Porto se a administração da SAD devolver os prémios

Treinador de futebol diz que o clube está afundado em dívidas.

André Villas-Boas disse, esta quarta-feira, que aprova as contas do FC Porto se os administradores executivos da SAD devolverem os prémios constantes do Relatório e Contas 2022/2023.Num discurso proferido durante a Assembleia-Geral do clube, o treinador de futebol perguntou aos membros da direção se seriam capazes de hipotecar o futuro das respetivas famílias "à proporção e velocidade com que são capazes de hipotecar o futuro do FC Porto"."Estamos profundamente afundados em dívidas. A dívida financeira é de 311 milhões de euros e o passivo total é de 499 milhões. Os capitais próprios atribuídos aos sócios são negativos em 199 milhões", apontou o antigo técnico dos azuis e brancos.Os dragões registaram um prejuízo "Desde 2011, a administração recebeu mais de 27 milhões em remuneração fixa e variável, sem considerar as sempre polémicas ajudas de custo. O passivo mais do que duplicou", prosseguiu André Villas-Boas.Posto isto, o portista condicionou a aprovação das contas do clube "à devolução da remuneração variável recentemente encaixada pela atual administração". No final do discurso do treinador de futebol, escutaram-se aplausos.s azuis e brancos lembraram num comunicado as "três condições cumulativas" cuja verificação é indispensável para a atribuição de prémios aos administradores: ser campeão, carimbar o apuramento para a Liga dos Campeões e terminar o exercício com lucro.