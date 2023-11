António Costa sai e deixa Orçamento para próximo Governo

Por momentos, esta quarta-feira, no Parlamento, pareceu existir dois líderes socialistas no debate final do Orçamento para 2024, com a oposição à direita a centrar os discursos no primeiro-ministro, António Costa, mas também num dos candidatos a suceder-lhe, o ex-ministro Pedro Nuno Santos. Mais crítica, menos crítica, as contas do próximo ano foram aprovadas pela maioria do PS, com abstenções do PAN e do Livre e os votos contra dos restantes partidos. Cabe agora, nos próximos dias, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, oficializar, como disse, a demissão do executivo.Saiba mais no Correio da Manhã