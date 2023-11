Claque do Benfica vandaliza hotel em ataque a adeptos do Inter de Milão

Ataque deixou um rasto de destruição com vidros e portas partidas.

Cerca de 50 homens vestidos de negro e armados com bastões de madeira vandalizaram um hotel nas imediações do aeroporto de Lisboa na madrugada desta quinta-feira.



De acordo com fonte oficial da PSP, os autores do violento ataque são adeptos do Benfica conhecidos por ‘casuals’ que terão seguido adeptos do Inter de Milão, com quem o clube da Luz jogou esta quarta-feira à noite para a Liga dos Campeões.





Segundo o que oapurou, ninguém ficou ferido, mas o ataque deixou um rasto de destruição com vidros e portas partidas.A PSP foi acionada pela 1h00, mas ninguém foi detido.