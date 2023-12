Candidatos a líder do PS entregam lista de promessas

“O debate das candidaturas permite conhecer as propostas”, foi a alfinetada de José Luís Carneiro a Pedro Nuno Santos, esta quinta-feira, no dia da entrega das moções à liderança do PS. Nuno Santos não aceitou o frente a frente, mas agora os três candidatos já mostraram as ideias com que vão a jogo nas eleições de 15 e 16 de dezembro.Saiba mais no