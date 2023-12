“Em primeiro lugar vem sempre o teatro”, afirma Joaquim Monchique

Ator aceitou, pela primeira vez, fazer uma telenovela em Portugal. está a adorar, mas não troca o palco por nada.

Ao fim de 36 anos de carreira como ator, Joaquim Monchique, de 55 anos, aceitou finalmente o desafio de fazer uma novela em Portugal. O guião e a qualidade do elenco convenceram-no a fazer parte de 'Papel Principal', em exibição na SIC. "A experiência está a ser muito boa. A equipa técnica e a artística são excelentes e reúne um elenco espetacular. Tenho a sorte de poder contracenar com colegas que admirava e com os quais nunca tinha contracenado - como a Mafalda Vilhena, o António Fonseca ou a protagonista, a Carolina Carvalho, uma miúda tão solar e tão talentosa", explicou à 'Boa Onda'. E nem as baixas audiências da trama, que não vai ter uma segunda temporada, desanimam o artista.