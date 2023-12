Bombeiros percorrem até 150 quilómetros com doentes suspeitos de sofrer AVC

Há situações em que as ambulâncias dos bombeiros vão à porta de um hospital para transportar doentes para outros hospitais.

As falhas nos serviços de urgências de vários distritos estão a ser um quebra-cabeças em muitas operações de socorro: a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) alertou esta quinta-feira para situações em Santarém, Lisboa e Guarda, onde os bombeiros chegam a ter que fazer 150 quilómetros com doentes com suspeitas de AVC."Não podemos correr o risco de um cidadão requisitar uma ambulância e ela não existir porque está deslocada a 150 ou 200 km", disse o presidente da LBP, António Nunes."Isto é inaceitável", sublinhou, explicando que há situações em que as ambulâncias dos bombeiros vão à porta de um hospital para transportar doentes para outros hospitais.A LBP entregou na quinta-feira uma carta de protesto ao Ministério da Saúde e pediu "negociações credíveis".