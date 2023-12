Helicóptero cai em autoestrada de Madrid. Há pelo menos três feridos

Acidente aconteceu esta manhã.

Um helicóptero caiu numa autoestrada em Madrid, na manhã desta sexta-feira, informa o El Mundo. Há pelo menos três feridos.



Os dois primeiros feridos registados, um com uma fratura no fémur e o outro com um traumatismo cranioencefálico, eram tripulantes da aeronave. O terceiro ferido foi um condutor que passava na autoestrada e cujo para-brisas do veículo em que seguia se partiu.



A queda terá sido provocada por uma forte rajada de vento. O acidente ocorreu pouco depois do início da viagem e, no curto trajeto, o helicóptero passou muito perto de uma bomba de gasolina.



A aeronave seguia em direção ao aeroporto Cuatro Vientos, em Madrid, depois de ter participado na European Rotors, uma feira internacional que se realiza na capital espanhola.





Queda de helicóptero em Madrid





Os bombeiros de Madrid estão no local a prestar assistência aos feridos. As autoridades investigam as causas do acidente.



A autoestrada M-40 continua cortada e está a provocar mais de dois quilómetros de fila.







Em atualização