Grande Jornal com José Luís Carneiro lidera com audiência total de 1 milhão e 92 mil espectadores

CMTV fechou o mês de Novembro a crescer 41% em relação ao período homólogo.

O 'Grande Jornal' dafoi líder de audiências no cabo esta quinta feira.O formato conduzido por Pedro Mourinho alcançou uma audiência total de 1 milhão e 92 mil espectadores no dia em que entrevistou José Luís Carneiro, candidato à liderança do partido socialista.No dia, avoltou a ser líder destacada de audiências com 7.2% de share, muito acima dos principais concorrentes CNN e SIC notícias que não foram além dos 2,1% e 2,0%, respetivamente.fechou o mês de Novembro a crescer 41% em relação ao período homólogo e lidera há 20 meses consecutivos.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, empresa responsável pela medição de audiências.