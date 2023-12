Colisão entre carro e mota faz dois feridos na EN105 em Santo Tirso

Vítimas foram hospitalizadas.

Dois feridos - uma mulher de 60 anos e um rapaz de 16 - é o resultado de uma aparatosa colisão entre um carro e uma mota, ao início da tarde desta sexta-feira, na EN105, em Santa Cristina do Couto, Santo Tirso.O jovem, de 16 anos, ficou com ferimentos considerados graves e foi transportado para a pediatria do Hospital de S. João, no Porto. A mulher foi transportada para o Hospital de Famalicão com ferimentos leves.O alerta foi dado às 13h45.No loca estiveram os Bombeiros de Santo Tirso, com quatro operacionais e duas viaturas, e a ambulância de Suporte Imediato de Vida.