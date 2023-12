Dois militares da GNR feridos em colisão na Póvoa de Varzim

Vítimas foram socorridas no local e transportadas para o Hospital da Póvoa de Varzim.

Dois militares da GNR ficaram feridos, na tarde desta sexta-feira, na sequência de uma colisão, entre a carrinha da GNR em que seguiam e um carro, na rua de S. José, na Estela, na Póvoa de Varzim.



As vítimas foram socorridas no local e transportadas para o Hospital da Póvoa de Varzim, com ferimentos considerados leves.





O alerta foi dado às 15h30. As causas da colisão estão a ser investigadas.