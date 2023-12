Jovem de 16 anos morre em acidente em Penafiel

Rúben Rocha, de 16 anos, não resistiu aos ferimentos, após a colisão da mota que conduzia com um carro, na quinta-feira, na Rua da Devesa, em Luzim, Penafiel.





O alerta foi dado às 17h42. Para o local foram acionados os Bombeiros de Penafiel e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa. Quando chegaram, os meios de socorro encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória, situação que ainda foi revertida no local. O jovem foi levado para o Hospital de S. João, no Porto, em estado grave, onde viria a morrer horas depois.