Jovem brasileira que estava grávida de quíntuplos perde os bebés

Família pediu compreensão pelo "momento delicado" que Sara está a viver.





"Neste momento delicado, viemos por meio desta nota informar que infelizmente a Sara perdeu os quíntuplos. Peço encarecidamente a compreensão de todos e que não veiculem falsas notícias. A Sara está num momento delicado, então, por gentileza, pedimos a compreensão de todos", lê-se numa publicação partilhada no Instagram da jovem brasileira.

A jovem de 18 anos que viralizou nas redes sociais após anunciar a gravidez de quíntuplos perdeu os bebés num aborto espontâneo.Sara Silva, que vive e estuda na cidade de Niterói, perto do Rio de Janeiro, descobriu que estava grávida no fim de outubro. Segundo a Globo, os quíntuplos de Sara dividiam uma mesma placenta e bolsa gestacional.A gravidez era fruto da relação com Renan de Oliveira, um jovem de 20 anos, que está a cumprir o serviço militar obrigatório.Nem Sara, nem Renan, esperavam ter filhos tão cedo, uma vez que o relacionamento entre ambos era recente. No entanto, aceitaram a gravidez.