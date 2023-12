João Galamba escutado durante quatro anos

Processo que envolve suspeitas no negócio do centro de dados de Sines já tem 23 volumes.

O antigo ministro das Infraestruturas foi escutado ao longo de quatro anos. O ‘Expresso’ noticia que as escutas começaram em 2019, apesar de João Galamba não ter estado sob escuta de forma contínua.



O processo que envolve suspeitas no negócio do centro de dados de Sines já tem 23 volumes, perto de 250 páginas cada, segundo o mesmo jornal. A Start Campus e o centro de dados surgem já dois anos depois do início da investigação aos negócios do lítio e do hidrogénio verde.