Kiev denuncia corte de energia em Zaporijia que quase provocou acidente nuclear

Energia foi restaurada algumas horas depois.

A central nuclear ucraniana de Zaporijia, atualmente sob controlo russo, esteve "à beira de um acidente nuclear" na sexta-feira à noite devido a um corte temporário de energia, disse este sábado o operador nuclear ucraniano Energoatom.

"Ontem [sexta-feira] à noite, ocorreu um apagão total na central elétrica de Zaporijia", escreveu a Energoatom no Telegram, acrescentando que a energia foi restaurada algumas horas depois.

Segundo o presidente do operador ucraniano, Petro Kotin, "as forças de ocupação (russas) não se preocupam com a segurança na central nuclear de Zaporijia".