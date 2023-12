Alerta de tsunami levantado após sismo de magnitude de 7.6 na escala de Richter nas Filipinas

Terramoto ocorreu a uma profundidade de 32 quilómetros.

Um forte sismo de magnitude 7.6 na escala de Richter foi registado ao largo da ilha de Mindanau, nas Filipinas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). As autoridades locais emitiram um aviso de tsunami, entretanto levantado pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico."Com base em todas as informações disponíveis, a ameaça de 'tsunami' provocada por este terramoto foi concluída", afirmou o serviço norte-americano.O terramoto ocorreu às 22h37 locais (14h37 em Lisboa) e foi medido a uma profundidade de 32 quilómetros."Mantenha vigilância e tenha cuidado se estiver perto do mar", recomendou o organismo aos habitantes da região, que registou variações entre 1 e 8 centímetros acima da maré normal na costa leste de Mindanau.