PSP resgata mulher sequestrada e amarrada na casa de banho durante roubo de 3 mil euros

Um ladrão conseguiu surpreender uma mulher de 68 anos quando esta entrava em casa, em Matosinhos, este sábado de manhã. A vítima foi sequestrada e amarrada de pés e mãos numa casa de banho, enquanto o assaltante vasculhava a casa à procura de objetos de valor. Acabou por fugir com cerca de três mil euros em dinheiro, deixando a mulher trancada no apartamento.O ataque ocorreu pelas 10h30, mas só três horas depois a vítima foi libertada.Segundo conta ao, estava a regressar da feira quando entrou em casa, ouviu passos e foi surpreendida pelo assaltante "com um sotaque estranho". O homem tinha a cara tapada, apenas revelando os olhos, e só perguntava à mulher onde estava o dinheiro.A princípio, a vítima não revelou o esconderijo. O assaltante tentou asfixiá-la e, segundo conta, foi nessa altura que disse que tinha o dinheiro no quarto. O ladrão ficou com 3 mil euros (algum dinheiro que tinha em casa e ainda o ordenado e subsídio de Natal que a mulher tinha acabado de receber).Ficou várias horas presa na casa de banho, a bater na parede para tentar pedir socorro. Foi uma vizinha que deu o alerta às autoridades.Acabou por ser resgatada por agentes da PSP, que a encontraram ainda amarrada. Estava em pânico e foi levada ao hospital Pedro Hispano para ser observada. A PJ foi acionada para o local e já está a investigar o assalto violento.