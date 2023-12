“A mãe pode voltar com vida?”: Filhos da grávida desaparecida precisam de respostas

Familiares não desistem de encontrar o corpo de Mónica Silva e organizam novas buscas entre a zona da Torreira e de São Jacinto, em Aveiro.

Mónica Silva, 33 anos, desapareceu na Murtosa, faz hoje dois meses, mas os familiares não desistem de encontrar o corpo da mulher, que estava grávida de sete meses. Querem fazer o funeral e dar respostas aos filhos de Mónica, que têm 11 e 14 anos. “Tenho estado com os meninos e o mais novo pergunta-me: ‘Tia, a minha mãe ainda pode voltar com vida?’ Fico sem saber o que dizer, é uma tristeza muito grande. Eles continuam a acreditar, mas nós, adultos, já não temos esperança. Só queremos o corpo”, diz Maria do Carmo Pita, tia de Mónica.









Esta familiar não acredita que o ex-namorado de Mónica, Fernando Valente, que está em prisão preventiva, tenha agido sozinho. “A Mónica estava já com uma gravidez muito avançada, ele precisou da ajuda de alguém nem que tenha sido para esconder o corpo”, afirma.

Para este domingo estão previstas novas buscas entre a zona da Torreira e de São Jacinto, em Aveiro. A investigação aponta para que tenha sido assassinada por Fernando Valente, que a mulher referia como sendo o pai do bebé que esperava.