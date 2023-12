Mais um esfaqueado na noite do Porto nas últimas 24 horas

Vítima foi transportada para o Hospital de São João.

Um homem de 33 anos, de nacionalidade marroquina, foi esfaqueado, na madugada deste domingo, no abdómen, junto às costelas, no Porto.O alerta foi dado às 05h01. A vítima, com ferimentos leves, foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.A PSP esteve no local a fazer diligências. O agressor colocou-se em fuga.