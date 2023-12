Venezuela decide hoje em plebiscito se invade e anexa a vizinha Guiana

Consulta popular foi determinada por Nicolás Maduro, que está em plena campanha para mais uma reeleição ao cargo de presidente do país.

Numa situação absolutamente inconcebível nos tempos de hoje, a Venezuela vota este domingo em plebiscito nacional se as suas Forças Armadas devem ou não invadir e anexar a região de Essequibo, que fica na vizinha Guiana.



Essequibo, que tem uma área de 160 mil quilómetros quadrados e uma população de 120 mil habitantes, corresponde a quase 70% de todo o território da Guiana e é extremamente rico em diamantes, ouro, níquel, bauxita e, principalmente, petróleo.

A consulta popular foi determinada pelo ditador venezuelano, Nicolás Maduro, que está em plena campanha para mais uma reeleição ao cargo de presidente do país, e tem usado a possibilidade de anexar a maior parte do país vizinho para tentar aumentar popularidade, prometendo mais riqueza à Venezuela.



Muitos analistas internacionais consideram que a ameaça de Maduro de invadir o país vizinho é mera retórica eleitoral, mas outros alertam que com ele nunca se sabe, e que o melhor é todos na região estarem preparados para o pior.

Foi o que já fez o Brasil, que ao longo desta semana enviou tropas, tanques e grande quantidade de munições para Pacaraima, principal cidade da região de fronteira com a Venezuela, e por onde, em caso de Maduro realmente decidir invadir a Guiana por terra em larga escala, as tropas venezuelanas terão de passar.



A Venezuela faz fronteira direta com a Guiana, mas o terreno do lado guianês é tão acidentado e tem uma floresta tão densa e cerrada que impossibilita uma invasão terrestre, restando à Venezuela, se quiser concretizar essa tresloucada ação, entrar no Brasil por Pacaraima, ir até às cidades brasileiras de Bonfim e Normandia e, aí sim, entrar na Guiana por caminhos bem mais acessíveis.

Com um poderio bélico bem menor do que o da forte Venezuela, armada com equipamentos de última geração ao longo dos últimos anos pela China e, principalmente, Rússia, a Guiana também já se prepara como pode para uma possível invasão.



Sem meios próprios para enfrentar as Forças Armadas da Venezuela, o presidente da Guiana, Irfann Ali, pediu ajuda a outros países, e dias atrás representantes do Departamento de Defesa dos EUA já se reuniram com ele na capital, Georgetown, e há uma grande possibilidade de os Estados Unidos defenderem o pequeno país sul-americano se for atacado, internacionalizando o conflito de forma muito perigosa.

A disputa entre a Venezuela e a Guiana sobre a riquíssima região de Essequibo não é nova, remonta à época da colonização da América do Sul, e é alvo de batalhas judiciais há pelo menos 200 anos, que os venezuelanos quase sempre têm perdido. A última derrota ocorreu sexta-feira passada, quando a Corte Internacional de Justiça, em Haia, sentenciou que a Venezuela não tem qualquer direito sobre Essequibo e que qualquer acção na tentativa de anexar esse território será um acto ilegal de guerra contra um país soberano.