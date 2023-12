GNR cria perímetro de segurança no local onde familiares e populares retomam buscas por grávida desaparecida na Murtosa

ealizar as buscas na zona florestal, entre a ria de Aveiro e o mar, da Torreira a São Jacinto, já em Aveiro.





homicídio qualificado, ocultação e profanação de cadáver e de aborto agravado.Mónica saiu de casa na noite de 3 de outubro com ecografias na mão. Na altura, estava grávida de sete meses. Chegou a ligar ao filho mais velho a avisar que chegaria a casa em dez minutos, mas não voltou a dar notícias.As autoridades e a família não acreditam na possibilidade da mulher ainda estar viva, tendo já efetuado operações em diversos locais em busca do corpo.A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso e já encontrou diversas incongruências na versão apresentada por Fernando Valente. A localização de um segundo telemóvel que o homem dispunha, bem como da do GPS do carro, revelaram que este esteve na Torreira na noite que Mónica desapareceu.O apartamento de Fernando Valente terá sido alvo de uma limpeza minuciosa após o caso ter sido reportado às autoridades. A Polícia Judiciária detetou vestígios de produtos de desinfetantes na habitação de Fernando Valente, local onde se acredita que tenha estado com Mónica Silva na noite em que esta desapareceu.O telefonema entre Mónica e o filho mais velho foi considerado uma peça-chave para o caso. Ao que oapurou, a chamada permitiu que os inspetores chegassem ao apartamento de Fernando na Torreira. A mulher disse ao filho que iria chegar dentro de dez minutos, o tempo necessário da sua casa à do suspeito.A família da Mónica acredita que dois homens , de nacionalidade brasileira, que trabalhavam para o pai de Fernando Valente, estejam envolvidos no desaparecimento da mulher.Segundo os familiares, os indivíduos deixaram de ser vistos após ter sido reportado o desaparecimento da mulher às autoridades.Poucos dias após o desaparecimento de Mónica, a irmã recebeu uma mensagem com um pedido de resgate . Um número brasileiro pedia 500 euros e alegava saber onde estava Mónica. Escreveu que a mulher estava num barracão abandonado e corria risco de vida.A família admite agora que a mensagem tenha sido enviada por um desses homens que trabalhava para o pai de Fernando Valente e pede que a pista seja seguida pela PJ.